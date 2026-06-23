Церемония памяти прошла у мемориала в Химках

В микрорайоне Левобережный города Химки у мемориала «Вечная слава защитникам Родины» состоялась церемония возложения цветов. Участники почтили память погибших в начале Великой Отечественной войны и провели минуту молчания.

У мемориального комплекса в микрорайоне Левобережный собрались жители, школьники, волонтеры и представители депутатского корпуса. Люди разных поколений пришли, чтобы почтить память советских солдат, которые в первые часы войны встали на защиту страны.

В ходе церемонии участники возложили цветы к памятнику и почтили погибших минутой молчания. Памятная акция объединила местных жителей и общественных активистов, которые регулярно участвуют в патриотических инициативах округа.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула значение сохранения исторической памяти. Она отметила важность передачи знаний о войне молодому поколению и уважения к подвигу предков.

«85 лет назад началась самая страшная и кровопролитная война в истории нашей страны. Этот день навсегда остается напоминанием о цене мира и мужестве тех, кто защищал Родину. Мы обязаны сохранять эту память и передавать ее детям и внукам»,

— сказала Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Инна Монастырская добавила, что работа по патриотическому воспитанию в Химках ведется на постоянной основе. По ее словам, она направлена на укрепление связи поколений и уважение к истории страны.