Церемония открытия первого сезона Единой школьной лиги прошла в Подольске

В Подольске состоялось торжественное открытие первого сезона школьной лиги, приуроченное ко Дню тренера. Мероприятие прошло в Универсальном спортивном центре «Юность», где состоялись первые игры по волейболу.

Старт соревнованиям дали руководитель проекта в Подмосковье Александр Зайцев, председатель Совета депутатов Алексей Никулин, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы и многократный чемпион России по мини-футболу Аркадий Белый, а также действующий профессиональный игрок волейбольного клуба МГТУ имени Баумана Артем Хайлов.

Уже порядка двух тысяч юных жителей Подольска присоединились к тренировкам по баскетболу, волейболу, футболу и шахматам. На первом этапе они будут соревноваться в школьных командах с соперниками из округа. Лучшие коллективы затем встретятся с командами из других муниципалитетов.

«Уверен, что ребята смогут показать высокий класс. Подольск из года в год подтверждает свое звание спортивной столицы Московской области. В городском округе успешно развиваются легкая и тяжелая атлетика, хоккей, греко-римская борьба, лыжный спорт, бокс, восточные единоборства и множество других дисциплин. Наши спортивные объекты являются одними из самых современных и комфортных в регионе. И, безусловно, яркие достижения и победы — это результат работы порядка 400 наших тренеров и инструкторов. Благодарю за большую и важную работу каждого!» — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Единая школьная лига — уникальный спортивный проект, стартовавший в 2023 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В сентябре этого года к проекту присоединился и Подольск, продолжая традиции спортивного воспитания молодежи.

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