Церемония открытия мотосезона прошла в Серпухове

Фото: Пресс-служба Городского округа Серпухов

В Серпухове состоялось торжественное открытие мотосезона 2025, приуроченное к 80-летию Великой Победы. Мероприятие собрало около 300 поклонников мототехники и стало не только началом нового сезона для мотоциклистов, но и важной частью серии памятных событий, посвященных годовщине Победы, подчеркивая значимость сохранения исторической памяти.

Традиционно программа началась с церемонии возложения цветов в память о погибших героях. Затем колонна мотоциклистов отправилась на пробег по улицам города.

«Для всех нас это святой праздник, святой день. Десятки миллионов погибли за нашу свободу и независимость», — рассказал представитель Центрального отделения Андрей Кураков.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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В мотопробеге ежегодно участвуют около 300 человек. Среди постоянных участников, поддерживающих традицию более десяти лет, был и депутат Совета депутатов Николай Пушкин.

«По завершении пробега участники обсудили планы на будущее и провели важный инструктаж по безопасности.Участники пробега единогласно согласились, что такие события не только сплачивают байкеров, но и помогают сохранить память о великом подвиге нашего народа», — рассказал депутат Совета депутатов Николай Пушкин.

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