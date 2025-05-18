Церемония открытия мотосезона прошла в Серпухове

В Серпухове состоялось торжественное открытие мотосезона 2025, приуроченное к 80-летию Великой Победы. Мероприятие собрало около 300 поклонников мототехники и стало не только началом нового сезона для мотоциклистов, но и важной частью серии памятных событий, посвященных годовщине Победы, подчеркивая значимость сохранения исторической памяти.

Традиционно программа началась с церемонии возложения цветов в память о погибших героях. Затем колонна мотоциклистов отправилась на пробег по улицам города.

«Для всех нас это святой праздник, святой день. Десятки миллионов погибли за нашу свободу и независимость», — рассказал представитель Центрального отделения Андрей Кураков.