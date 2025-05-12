Церемония открытия мотосезона прошла в Павловском Посаде

В мероприятии приняли участие более 50 человек из Павлово-Посада, Москвы и других городов Подмосковья. Среди гостей были сотрудники Дорожно-патрульной службы и руководство парка. Мотоциклисты — мужчины и женщины разных возрастов и профессий — собрались вместе, чтобы официально начать новый сезон. Заводя двигатели своих байков, участники показали единство и страсть к своему экстремальному хобби. Атмосфера была наполнена энергией и позитивом.

Открытие мотосезона уже стало традиционным событием для многих любителей активного образа жизни, объединенных любовью к мотоциклам и стремлением к драйву.

Участники клуба «Ночные волки» пожелали друг другу удачи и безопасных поездок в предстоящем сезоне.