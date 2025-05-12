Церемония открытия мотосезона прошла в Павловском Посаде

В парке «Дубрава» Павлово-Посадского городского округа 10 мая состоялось торжественное открытие мотосезона. С приветственным словом к собравшимся байкерам обратился Михаил Валерьевич Ланских, заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский».
В мероприятии приняли участие более 50 человек из Павлово-Посада, Москвы и других городов Подмосковья. Среди гостей были сотрудники Дорожно-патрульной службы и руководство парка. Мотоциклисты — мужчины и женщины разных возрастов и профессий — собрались вместе, чтобы официально начать новый сезон. Заводя двигатели своих байков, участники показали единство и страсть к своему экстремальному хобби. Атмосфера была наполнена энергией и позитивом.
Открытие мотосезона уже стало традиционным событием для многих любителей активного образа жизни, объединенных любовью к мотоциклам и стремлением к драйву.
Участники клуба «Ночные волки» пожелали друг другу удачи и безопасных поездок в предстоящем сезоне.
Отметим, что накануне мотоциклисты клуба приняли участие в мотопробеге, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Зеленский придумал новое условие участия в переговорах с Россией в Стамбуле
Почти 800 поврежденных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года
Суд продлил меру пресечения комику Останину
«За нами дело не станет». В Думе рассказали о допмерах по защите от нападения собак
Автомотопробег к 80-летию Победы прошел в Чехове
Трамп исключил Израиль из сделок на Ближнем Востоке из-за действий Нетаньяху
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте