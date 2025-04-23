Церемония открытия мотосезона прошла в Ленинском округе

Сезон 2025 года под лозунгом «Мы вместе за безопасность на дорогах» официально начался в муниципалитете. Торжественный старт мотодвижению дали начальник Госавтоинспекции Подмосковья генерал-майор полиции Виктор Кузнецов, глава байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов и руководитель Ленинского округа Станислав Каторов.

Станислав Каторов рассказал, что в муниципалитете активно ведется работа по обеспечению безопасности на дорогах. При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева продолжается реконструкция Каширского шоссе. Первый этап, включающий разворотную петлю в направлении Москвы, уже закончен, второй близится к завершению, параллельно ведутся работы по третьему и четвертому этапам. Продолжается также строительство Южно-Лыткаринской автодороги.

«Мы не забываем и о своевременном ремонте дорог в городской черте — в текущем году будут отремонтированы 28 участков. Уже началось обновление Нового шоссе в Дрожжино», — рассказал руководитель Ленинского округа.

Виктор Кузнецов напомнил присутствующим на открытии мотосезона о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Он рассказал, что при наступлении теплой погоды начинается массовое движение мотоциклов, поэтому Госавтоинспекция на регулярной основе проводит профилактические мероприятия.

«Наше подразделение также оснащено патрульными мотоциклами. Все водители перед выездом проходят необходимую подготовку. Будем вместе обеспечивать безопасность на дорогах Московской области», — сказал начальник ГАИ Московской области.