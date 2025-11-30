Церемония открытия 28-го турнира по гандболу прошла в Серпухове
В спортивном комплексе «Импульс» в Серпухове состоялось открытие 28-го турнира по гандболу. Соревнования традиционно посвящены памяти выдающегося тренера и основателя гандбольных традиций в Протвине Сергея Дмитровского.
В этом году турнир собрал молодых спортсменов из восьми городов России. В числе участников также заявлены сильнейшие мужские команды, включая сборную «Памяти Тренера», которую сформировали его воспитанники.
На торжественной церемонии открытия присутствовали члены семьи Дмитровского, представители Федерации гандбола Подмосковья и почетные гости. Мероприятие началось с минуты молчания, после чего состоялась церемония награждения действующих чемпионов и их наставников.
«Турнир служит продолжением дела жизни Сергея Дмитровского. Соревнования продлятся три дня. Желаем всем командам успешных выступлений и справедливой борьбы», — отметила заместитель главы городского округа Оксана Лебедева.