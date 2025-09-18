Церемония освящения иконы «Неопалимая Купина» прошла в монастыре в Чехове
17 сентября все те, кто ежедневно сталкивается с огнем и стихией, отмечали День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». В эту дату традиционно проходит молебен по всей Московской области.
В Чехове мероприятия состоялись на территории монастыря Вознесенская Давидова пустынь. Руководство «Мособлпожспаса», представители Всероссийского добровольного пожарного общества и сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области приняли участие в традиционной церемонии.
Икона «Неопалимая Купина» служит символом защиты от огня и считается покровительницей пожарных и спасателей. Во время церемонии благочинный Чеховского церковного округа игумен Вознесенской Давидовой пустыни Сергий (Куксов) освятил несколько икон, а также пожарно-спасательную технику.
Как отметил первый заместитель начальника «Мособлпожспас» Вадим Беловошин, ритуал помогает укрепить веру и дух огнеборцев, которые ежедневно рискуют жизнью, выполняя свои задачи.