Церемония награждения работников ЖКХ прошла в Серпухове
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника жилищно-коммунального хозяйства, состоялось 13 марта. Оно состоялось в администрации округа.
Награды вручали заместитель главы округа Сергей Соин, депутат окружного Совета Олег Андрух и благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин.
Сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма муниципалитета, окружного Совета депутатов и Серпуховского благочиния. Признания Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области получили работники предприятия «Водоканал-Сервис»: Евгения Трунина, Николай Фарафонов, Евгений Лялин и Евгений Тикенов. Почетными грамотами главы округа награждены Владимир Баранов и Роман Зенченко.
Труд работников отрасли — основа благополучия муниципалитета. От их работы зависит тепло в домах, порядок на улицах и комфорт тысяч жителей.