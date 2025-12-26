Церемония награждения работников культуры прошла в Дмитрове

В Дмитрове подвели итоги работы в сфере культуры в 2025 году. В рамках мероприятия прошла церемония награждения лучших сотрудников учреждений в округе.

Глава муниципального округа Михаил Шувалов поприветствовал сотрудников культуры и отметил их роль в жизни каждого жителя.

«Вы обладаете уникальным даром превращать будни в праздники и делать жизнь ярче. Вы — хранители и созидатели культурного наследия — люди, которые объединяют поколения, создавая мосты между прошлым и будущим. Благодаря вам искусство становится ближе и понятнее каждому жителю округа», — подчеркнул глава.

Михаил Шувалов поблагодарил сотрудников за высокие результаты. Он вручил благодарности министра культуры России коллективу Детской художественной школы и звания «Заслуженный работник культуры Московской области» Светлане Бычковой — руководителю образцового хореографического ансамбля «Задумка» Центрального дворца культуры «Созвездие», Роману Шишкову — ведущему мастеру сцены Дмитровского драматического театра «Большое гнездо».

Лучших сотрудников наградили благодарственными письмами от губернатора Московской области Андрея Воробьева, почетными грамотами от Министерства туризма и культуры Московской области, Московской областной Думы и главы округа.

В 2025 году Центральный дворец культуры «Созвездие» вошел в региональный проект «Умный ДК» и выполнил все показатели, войдя в зеленую зону рейтинга.

Новые музыкальные инструменты, включая баяны, гармони, скрипки, флейту, саксофоны, гусли, домры и балалайки с чехлами, закупили в рамках национального проекта «Семья». Подосинковская сельская библиотека получила премию.

В течение года провели 25 фестивалей, отметили 50-летний юбилей Детской художественной школы, открыли выставку «Мир, в котором я живу» в «Дмитровском кремле».

В течение года в учреждениях ремонтировали помещения, фасады, санитарные комнаты, системы отопления и входные группы, приобретали мебель и оргтехнику.

В конце торжественного вечера Михаил Шувалов отметил, что труд работников культуры делает округ живым, творческим и объединяющим.