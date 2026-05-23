Церемония награждения победителей Школьной лиги прошла в Химках

В округе подвели итоги состязаний сезона 2025/2026 и 22 мая наградили победителей. Переходящий кубок получила школа «Триумф», набравшая наибольшее количество баллов по результатам всех соревнований.

Спортсменов поздравили глава округа Инна Федотова, депутат Государственной думы Денис Кравченко и муниципальный депутат Валентин Герасимов. Также присутствовали почетные гости: четырехкратный чемпион России по функциональному многоборью «Готов к труду и обороне» Кирилл Бельский, серебряный призер чемпионата СССР по баскетболу Евгений Мелешкин и звезда Национальной баскетбольной ассоциации Тимофей Мозгов.

Всего в турнире участвовали более 700 спортсменов из 12 школ. За сезон прошло свыше 400 матчей. Победителями в шахматах стала школа № 29, в футзале — гимназия № 23. Среди волейболистов лучшими стали гимназия № 9 (юноши) и школа «Лига первых» (девушки). В баскетболе 3×3 победу праздновали юноши из школы «Триумф» и девушки из школы № 29. На областном этапе химкинские баскетбольные команды завоевали серебро.

Инна Федотова отметила, что школьная лига — это большая команда талантливых и целеустремленных ребят, которые учатся побеждать и поддерживать друг друга. Денис Кравченко поблагодарил тренеров за терпение, а юных спортсменов — за любовь к спорту.

Переходящий кубок остался в школе «Триумф», но другие команды уже готовятся побороться за него в следующем сезоне. Торжество завершилось совместной фотосессией.