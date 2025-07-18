Церемония награждения медалистов прошла в Лосино-Петровском

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав поздравил золотых и серебряных медалистов с окончанием школы. В 2025 году количество выпускников 11 классов составило 179 человек.

Медали «За особые успехи в учении» вручили 28 выпускникам, из них 16 получили награду первой степени, а 12 — второй.

В результате выпускница школы № 2 Мария Антайкина заработала 100 баллов на ЕГЭ по химии, а Заур Сулейманов из школы имени Марченко — по русскому языку. Более 220 баллов за три экзамена набрали девять человек, а более 250 — семь.

«Хотим поблагодарить педагогов и родителей, которые вложили все силы и душу в воспитание своих выпускников! Желаю вам определиться с будущей профессией, получить образование и вернуться к нам в Лосино-Петровский! В добрый путь, ребята!» — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.