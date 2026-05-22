Церемония награждения лучших учеников и школ прошла в Солнечногорске

В доме культуры «Выстрел» 21 мая состоялось мероприятие «Триумф учителя и ученика». На нем подвели итоги учебного года.

С приветственными словами выступили заместитель главы округа Надежда Назарьева, депутаты «Единой России» Светлана Лаврова и Александр Поляков, а также волонтер специальной военной операции, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актер Александр Зарубин.

Кубок «Самая умная школа» получила школа № 5 с углубленным изучением предметов — она стала лидером по числу победителей регионального этапа и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Кубок «Самая спортивная школа» вручили лицею № 7. Его футболисты дошли до шага от финала в Школьной лиге, уступив действующему чемпиону дивизиона, а шахматисты заняли восьмое место.

Заместитель главы округа Ирина Тишина поблагодарила педагогов и родителей за вклад в развитие детей, а учеников — за старание, трудолюбие и достойное представление муниципалитета на всех уровнях.

Благодарственными письмами отметили четырех призеров и участников заключительного этапа всероссийской олимпиады, 66 победителей и призеров регионального этапа, 46 педагогов, готовивших ребят к олимпиадам, и восемь учителей физкультуры, которые тренировали команды Школьной лиги. Завершили вечер творческие коллективы — они поздравили учителей и школьников концертными номерами.