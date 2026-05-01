Церемония награждения лучших педагогов округа прошла в Химках

28 апреля на сцене «Тридцать первой школы» прошла церемония закрытия конкурсов профессионального мастерства педагогов. Глава Химок Инна Федотова вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной и председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским поздравили победителей — педагогов, которые внедряют новые подходы, создают инновационные проекты и определяют развитие образования в округе.

В своем выступлении Инна Федотова поблагодарила педагогов за преданность профессии: «Благодарю за преданность делу, мудрость, терпение и добрые сердца! Пусть каждый урок зажигает искру, которая однажды станет большим светом».

В Химках работают более 2,5 тысячи педагогов и воспитателей. Это сильная команда, объединенная общей миссией: передавать знания и одновременно воспитывать личность, помогать детям расти ответственными и уверенными в себе.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил: «От имени Совета депутатов хочу поблагодарить всех педагогов Химок за труд и преданность делу. Пусть сегодняшние награды станут не финалом, а стартом для новых идей. Вы уже доказали, что способны на многое. Верю, что впереди у вас еще много ярких проектов, побед и открытий».

Опыт победителей конкурсов служит ориентиром для коллег и помогает развивать образовательную среду округа.