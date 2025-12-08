Церемония награждения лучших футболистов сезона прошла в Подольске

В Подольске состоялась церемония награждения лучших футболистов сезона. Местные команды традиционно занимают высокие позиции в региональных и всероссийских турнирах, что подтверждает их высокий уровень подготовки и преданность спорту.

Заместитель главы города Подольск Вадим Буров выразил благодарность всем участникам за их вклад в развитие физической культуры и популяризацию футбола. Он отметил, что поддержка спорта в городе будет продолжаться.

Лучший игрок сезона Матвей Дорохов поделился своими впечатлениями, отметив, что каждая игра была трудной, но регулярные тренировки и упорство помогли достичь успеха. Матвей начал свою карьеру в клубе «Подолье», затем играл в «Чертаново» и вернулся обратно, что говорит о его приверженности к родному городу.