Церемония награждения юных хоккеистов академии «Красная Машина Юниор» прошла в Красногорске

23 мая на арене «Красная Машина Молодежка» прошла торжественная церемония награждения воспитанников Академии «Красная Машина Юниор». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Среди почетных гостей были министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина и другие выдающиеся спортсмены.

Главный тренер Сборной «Россия 25», основатель детско-юношеской хоккейной школы «Красная Машина Юниор», первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отметил: «Для детей такие моменты имеют особое значение и навсегда остаются в памяти. Возможность быть рядом с людьми, которые сами прошли огромный путь в спорте и в жизни, добились самых высоких результатов, услышать от них напутственные слова — это очень ценно и важно для каждого ребенка».

По итогам сезона три возрастные группы академии стали победителями первенства Московской области, а еще четыре — выиграли соревнования Московской области. Среди лучших игроков — Владислав Шепелев, Артем Султангареев, Артем Зверев, Михаил Галиакбаров и другие.

Церемония награждения стала ярким завершением сезона для Академии «Красная Машина Юниор» и праздником для юных спортсменов, тренеров и родителей. Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Спорт России».

