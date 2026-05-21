Церемония награждения Единой школьной лиги прошла в Ленинском округе

Торжественная церемония закрытия сезона Единой школьной лиги 2025–2026 прошла 19 мая на территории Детской школы искусств в Видном. Мероприятие объединило десятки школьных команд, педагогов, тренеров, родителей и юных спортсменов со всего округа.

В рамках церемонии наградили победителей и призеров комплексного зачета Единой школьной лиги, Президентских спортивных игр и Президентских состязаний, а также лучших участников соревнований по отдельным дисциплинам. В течение сезона школьники принимали участие в турнирах по футзалу, баскетболу 3×3, волейболу, шахматам, легкой атлетике, лыжным гонкам и другим видам спорта.

«Единая школьная лига — это не только соревнования и спортивные результаты. Это воспитание характера, командного духа, уважения к труду и стремления к победе. Наши ребята достойно проявили себя в течение всего сезона, показав высокий уровень подготовки и настоящую волю к победе. Благодарю педагогов, наставников и родителей за вклад в развитие школьного спорта и поддержку наших детей», — сказал глава округа Станислава Каторова.

Награждение проводили Станислав Каторов, заместитель председателя Совета депутатов Дмитрий Черкасов, начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин и начальник управления образования Наталия Киселева. В рамках мероприятия также представили концертную программу с участием творческих коллективов округа.