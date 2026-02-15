Церемония ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошла в Дмитрове

Торжественно-траурное мероприятие состоялось 13 февраля у памятника участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. Памятная акция завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

В церемонии приняли участие первый заместитель главы округа Евгений Тертышников, депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, депутаты местного Совета депутатов, активисты «Волонтеров Подмосковья» и «Молодой гвардии», члены «Боевого братства», воины-интернационалисты, участники специальной военной операции и студенты.

В своем обращении к собравшимся Марина Шевченко подчеркнула, что память о героях, исполнявших долг в Афганистане, Чечне, Сирии и других горячих точках, живет в сердцах и передается из поколения в поколение. По ее словам, сегодня этот код памяти живет в тех, кто сейчас на передовой, и долг каждого — хранить его и быть едиными.

Евгений Тертышников отметил, что земляки, с честью выполнявшие задачи за пределами страны, являются примером настоящего патриотизма. Он призвал беречь эту память и передавать ее будущим поколениям, напоминая, что любовь к Отечеству — это готовность его защищать.

День еще раз напомнил о подвиге тех, кто ценой жизни отстаивал интересы страны, и о важности сохранения исторической правды.