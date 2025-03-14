Церемония инаугурации главы Химок Елены Земляковой прошла в театре «Наш дом»

В торжественной обстановке Елена Землякова дала присягу на верность интересам округа и его жителей. На церемонии собрались представители администрации и муниципальные депутаты.

Среди почетных гостей также были заместители председателя правительства Московской области Алексей Гержик, Вячеслав Духин, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов.

Елена Землякова произнесла традиционную клятву и обратилась к жителям Химок, обозначив масштабный план работ.

«Впереди — новые проекты и новые вызовы. Вместе — мы сила, способная сделать Химки лучше!» — отметила руководитель муниципалитета.

Напомним, что с 27 января Елена Землякова служила на благо округа как временно исполняющий полномочия главы, а уже 28 февраля Совет депутатов Химок единогласно избрал ее на должность главы сроком на пять лет.