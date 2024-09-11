Церемония гашения почтовой марки прошла в краеведческом музее Подольска

В Подольске провели торжественную церемонию гашения почтовой марки, посвященной 200-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля Петра Алабина. Мероприятие прошло в здании краеведческого музея.
Церемония прошла в формате видеоконференции одновременно в пяти городах: Подольске, Самаре, Севастополе, Кирове и в столице Болгарии — Софии. Чрезвычайный и полномочный посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова выступила с приветственной речью и напомнила о значимости Алабина для республики.
Петр Алабин родился в Подольске. Он участвовал в Крымской войне и был одним из тех, кто поддерживал борьбу болгарского народа за независимость. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что именно благодаря таким людям, как Алабин, развивалась государственность России.