Церемония гашения почтовой марки прошла в краеведческом музее Подольска

В Подольске провели торжественную церемонию гашения почтовой марки, посвященной 200-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля Петра Алабина. Мероприятие прошло в здании краеведческого музея.

Церемония прошла в формате видеоконференции одновременно в пяти городах: Подольске, Самаре, Севастополе, Кирове и в столице Болгарии — Софии. Чрезвычайный и полномочный посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова выступила с приветственной речью и напомнила о значимости Алабина для республики.

Петр Алабин родился в Подольске. Он участвовал в Крымской войне и был одним из тех, кто поддерживал борьбу болгарского народа за независимость. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что именно благодаря таким людям, как Алабин, развивалась государственность России.

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