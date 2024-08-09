Церемония гашения памятной марки прошла в краеведческом музее в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В Подольском краеведческом музее прошло торжественное гашение почтовой марки, посвященной присвоению почетного звания «Город трудовой доблести». Среди почетных гостей были ветераны округа, ставшие инициаторами присвоения Подольску этого звания, которое позже получило поддержку президента Владимира Путина.

В мероприятии приняли участие первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын, заместитель директора макрорегиона «Москва» «Почты России» Наталья Добрыднева и первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов.

«Это мероприятие имеет огромное значение для России и особенно для подольчан. Партийный проект „Историческая память“ помогает сохранить историю нашей страны и рассказывает о заслугах подольчан в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Денис Перепелицын.

Тираж почтовой марки составил 18 тысяч экземпляров. На ней изображены подольчане — боец Красной армии и рабочие, которые самоотверженно трудились на нужды фронта. Во время войны помощь армии оказывали десятки тысяч тружеников тыла.

Напомним, что в скором времени в обновленном сквере Поколений откроют новую стелу, увековечивающая память о подвиге всех жителей Подольска.

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