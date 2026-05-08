Церемония чествования золотых юбиляров семейной жизни прошла в Воскресенске

История семьи Базаровых началась в 1975 году. После окончания школы Валентина Алексеевна приехала в Воскресенский район из Калужской области и устроилась работать ткачихой на фабрику. Там же водителем трудился Евгений Ильич. Судьбоносная встреча произошла не на работе, а на берегу реки, где Евгений спас Валентину, когда она начала тонуть. Этот случай стал началом большой любви и крепкой семьи.

Спустя год молодые люди поженились. В семье родились дочь Наталья и сын Александр. Сегодня супруги радуются большой и дружной семье, в которой уже подрастают два внука и две внучки. Юбиляры признаются, что мечтают стать прабабушкой и прадедушкой.

Сотрудники управления провели торжественную церемонию чествования семьи Базаровых и вручили супругам подарок от губернатора Московской области.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что супругам, прожившим вместе 50 лет, предоставляется единовременная выплата. К золотому юбилею семейной жизни семья получает 5 тысяч рублей, а с каждым последующим юбилеем размер выплаты увеличивается.

