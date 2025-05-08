Церемонии возложения цветов к мемориалам ко Дню Победы прошли в Серпухове

Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Серпухове состоялись торжественные церемонии возложения цветов. Митинги прошли у центральных мемориалов округа: стелы «Город воинской доблести» и памятника Воину-освободителю.

Мероприятие объединило заместителей главы Серпухова, депутатов окружного Совета депутатов, сотрудников силовых структур, Контрольно-счетной палаты, представителей Серпуховского благочиния, специалистов учреждений и предприятий округа, членов общественных и молодежных организаций, волонтеров, студентов и школьников, а также курсантов филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в городе Серпухов.

Собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

Отметим, что возложения цветов к мемориалам округа продолжатся и в День Победы 9 мая. Торжественные митинги пройдут в 10:00 в парке «Победы» в Пущине, в 11:00 в деревне Станки, в 12:00 у мемориала «Рубеж обороны» в Протвине, в 13:00 в парке имени Олега Степанова и в 14:00 в деревне Лужки.