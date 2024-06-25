Цепочку из 13 магнитов удалили из кишечника 2-летнего ребенка в Королеве

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Двухлетний ребенок поступил в приемное отделение Королевской больницы с болью в животе и рвотой. Со слов мамы, девочка проглотила магнитные шарики, с которыми она играла накануне. Диагностика подтвердила предположение.

В кишечнике ребенка оказалась цепочка из 13 сцепленных между собой магнитов. Поскольку боли в животе сохранялись, врачи приняли решение об операции лапаротомическим методом.

«Наши замечательные хирурги Андрей Осипенко и Элла Матюнина успешно извлекли все магниты и ушили перфорации кишечника, поскольку, соединившись между собой, шарики спровоцировали его повреждение. Сейчас ребенок находится под нашим контролем, состояние стабильное», — сказал исполняющий обязанности заведующего отделением детской хирургии Королевской больницы Евгений Щербаков.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор  Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Переключить фокус». Как правильно помочь пострадавшему при ЧП

Русские всегда возвращаются. Финал Кубка Стэнли удался!

Быстрые и уязвимые. Что известно об американских ракетах ATACMS, атаковавших Севастополь

«Всего лишь слухи». Семья погибшей в Сочи 20-летней туристки не отказывалась от похорон

Объем инвестиций в экономику Москвы вырос благодаря поддержке бизнеса

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте