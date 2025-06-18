Центры занятости Подмосковья выдали около 7 тысяч онлайн-справок с января

Портал госуслуг Московской области оформил с начала года около семи тысяч справок из центров занятости. Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Если гражданин не зарегистрирован как безработный, то ему могут предоставить три вида справок: об отсутствии регистрации в службе занятости, о соцподдержке ему и членам его семей за три года и для получения выплат по уходу за ребенком.

В случае наличия статуса безработного, еще четыре — о регистрации в службе занятости, сохранении средней зарплаты после увольнения, выплатах за время отсутствия работы и периодах, которые идут в трудовой стаж.

Выдача справок ЦЗН доступна на региональных госуслугах. Документ выгружают в личный кабинет в течение одного рабочего дня. Услуга бесплатная.