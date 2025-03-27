Центры репродуктивного здоровья семьи открыли в 4 округах Подмосковья

В Московской области открыли четыре центра репродуктивного здоровья семьи. Супруги, планирующие беременность, могут бесплатно проконсультироваться с врачами и пройти диагностику.

Посещение специалистов необходимо, чтобы выявить возможные патологии репродуктивной системы на ранней стадии и своевременно начать лечение. Центры начали работать в Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах.

«В комфортных условиях здесь оказывается весь спектр медицинской помощи: от диагностики и профилактики заболеваний до лечения и сопровождения беременности. В каждом центре работают врачи — акушеры-гинекологи, терапевты, эндокринологи, урологи, психологи и другие специалисты», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

До конца этого года в Подмосковье планируют открыть еще четыре таких центра.

Записаться в медицинское учреждение можно во время приема у лечащего врача или по номеру 8(800)550-30-03.