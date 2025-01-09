Центры образования Подмосковья подписали соглашение по охране окружающей среды

Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Подмосковья, «Движение первых Подмосковья» и центр «Экологичное Подмосковье» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. В Минобразования региона сообщили, что документ подразумевает взаимодействие организаций в течение 2025 года.

В рамках соглашения запланированы мероприятия по общественному контролю за соблюдением природоохранного законодательства России и защите экологической обстановки.

«В регионе уделяется большое внимание экологии. Члены Общественной палаты Московской области и некоммерческие организации играют важную роль в экологическом воспитании и просвещении. Подмосковье — это наш дом, поэтому мы должны сделать все, чтобы нам было комфортно здесь жить», — подчеркнул директор областного центра развития дополнительного образования Юрий Макеев.

Ожидается, что новое партнерство будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе, а также привлечет больше внимания к вопросам охраны окружающей среды.