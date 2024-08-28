Центры культуры в Дмитрове проведут дни открытых дверей 31 августа

Мастер-классы, концерты и развлекательные программы проведут в Домах культуры и центральной библиотеке Дмитровского округа. День открытых дверей пройдет в этих учреждениях 31 августа.

Сотрудники Домов культуры Дмитровского округа уже подготовили для гостей творческие мастер-классы, концертные и развлекательные программы, а также конкурсы с подарками и сувенирами. Кроме того, они организуют экскурсии для всех желающих.

В этот день жители округа смогут встретиться с руководителями клубов и записаться в кружки по разным направлениям.

День открытых дверей проведет и центральная межпоселенческая библиотека. Здесь пройдут квест-экскурсия, компьютерный квест, сеанс одновременной игры в шахматы. Будут работать интерактивы, связанные с киберстроением и программированием.

Также в библиотеке можно будет поучаствовать в мастер-классе по флористике, китайской домашней чайной церемонии и беспроигрышной лотерее.

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