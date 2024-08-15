Центры культуры Павловского Посада проведут дни открытых дверей в августе

Дворцы культуры, сельские клубы и библиотеки Павлово-Посадского городского округа проведут дни открытых дверей в конце августа. Жителям расскажут о секциях и студиях, работающих в муниципалитете, а также запишут на занятия.

Городской культурно-досуговый центр проведет день открытых дверей 24 августа. Дворцы культуры «Октябрь», «Филимоновский», «Большедворский» и «Ленский» представят жителям свой потенциал.

Сельский культурно-досуговый центр проведет мероприятие 31 августа. Жителей будут ждать в Евсеевском, Алферовском, Ново-Загарском ДК, Малыгинском, Казанском, Фатеевском, Аверкиевском и Семеновском клубах, а также в Рахмановском ЦДК.

Также в последний день лета жителей примут в ДК Электрогорск и Кузнецовской клубной системе, а именно в Кузнецовском, Сауровском, Назарьевском, Ковригинском ДК, Васютинском, Куровском, Бывалинском и Козловском клубах, а также в Логиновском ЦДК.

Централизованная библиотечная система проведет день открытых дверей 31 августа. Жителей будут ждать в Центральной и детской библиотеках, а также в Южном, Городковском, Большедворском, Электрогорском, Евсеевском, Алферовском и Рахмановском отделах обслуживания.

Жители смогут записаться в кружки, объединения и студии, познакомиться с творческими коллективами и их руководителями.

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