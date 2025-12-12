Центры для киберспортсменов откроют в Раменском и Подольске в 2026 году

В 2026 году в Раменском и Подольске начнут работать новые фиджитал-центры, где смогут тренироваться киберспортсмены. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

Необходимое оборудование для будущих площадок уже закупили. В Раменском фиджитал-центр разместят во дворце спорта «Борисоглебский». Там будут проходить не только тренировки, но и соревнования по киберспорту. Центр оснастят мощными игровыми компьютерами, VR-оборудованием, комплектами для лазертага, гонок дронов и автосимулятора. Открытие запланировано на первый квартал 2026 года.

В Подольске фиджитал-центр создадут по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Здесь появится умная спортивная площадка нового поколения, которая объединит физическую и цифровую активность. Объект будет состоять из открытых спортивных зон и отдельного модульного здания для киберспорта.

На территории оборудуют поле для мини-футбола с искусственным покрытием и трибунами, площадки для стритбола и воркаута. Киберспортивная зона будет включать три блока: компьютерный зал, комнату с игровыми консолями и пространство виртуальной реальности. Напомним, проект реализуют в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».