Центру образования «Богородский» присвоили имя Дениса Пудовкина

Данная школа, ведущая свою историю с 1936 года, была выбрана неслучайно. Несколько лет подряд Центр образования «Богородский» входит в «зеленую зону» рейтинга школ Московской области и ТОП-100 лучших школ региона. Патриотическому воспитанию школьников уделяется особое внимание, охватываются все уровни воспитательной деятельности.

Офицер Управления «Вымпел» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, погибший при освобождении заложников во время теракта в Беслане, Денис Пудовкин родился в Ногинске в 1976 году. Окончил восемь классов и поступил в техникум. С 1989 года занимался дзюдо в клубе «Россия».

Был призван на службу в Воздушно-десантные войска. После службы в армии вернулся в родной город. Продолжал службу в ногинской милиции, затем во вневедомственной охране, после этого — участковым. После подачи рапорта о переводе в спецназ МВД — СОБР, был зачислен в отряд.

Поскольку Пудовкин был отличным стрелком, его назначили на должность снайпера. С первых же дней службы он проявил себя как грамотный специалист. За мужество и стойкость он был награжден медалью «За отвагу».

Денис Пудовкин — настоящий герой, отдавший свою жизнь ради спасения детей. За свой подвиг прапорщик Денис Евгеньевич Пудовкин посмертно награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

А в родной школе, в Центре образования № 2 имени Короленко, где учился Денис, установлена парта Героя.