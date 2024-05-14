«Центрлесхоз» провел учения по тушению пожара в Талдоме | 360°

14 мая 2024, 23:36
«Центрлесхоз» провел учения по тушению пожара в Талдоме
Сотрудники Талдомского-Дмитровского филиала «Центрлесхоза» провели учения по тушению условного пожара. По легенде огонь зафиксировали камеры системы видеомониторинга — так называемую дымную точку. Возникла угроза населенному пункту и лесным насаждениям.
Тушить условный пожар экстренно прибыли семь специалистов и несколько единиц техники. Огонь потушили в кратчайшие сроки, а отработка передачи оперативной информации о возгорании между лесопожарными формированиями и региональной диспетчерской службой лесного хозяйства прошла успешно.
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Лесные пожары
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