«Центрлесхоз» провел учения по тушению пожара в Талдоме | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 23:36 «Центрлесхоз» провел учения по тушению пожара в Талдоме Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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Сотрудники Талдомского-Дмитровского филиала «Центрлесхоза» провели учения по тушению условного пожара. По легенде огонь зафиксировали камеры системы видеомониторинга — так называемую дымную точку. Возникла угроза населенному пункту и лесным насаждениям.

Тушить условный пожар экстренно прибыли семь специалистов и несколько единиц техники. Огонь потушили в кратчайшие сроки, а отработка передачи оперативной информации о возгорании между лесопожарными формированиями и региональной диспетчерской службой лесного хозяйства прошла успешно.

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