«Центрлесхоз» перевыполнил план по рубкам ухода в молодняках в Подмосковье

Специалисты «Центрлесхоза» убрали растения, которые мешают росту молодых деревьев. План по рубкам ухода в молодняках удалось перевыполнить более, чем в два раза.

«Для улучшения породного и качественного состава молодых деревьев, а также условий их роста на территории лесного фонда Московской области проводятся рубки ухода в молодняках», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

Он добавил, что при запланированных на первое полугодие работах на 249,9 гектарах специалисты ликвидировали нежелательную растительность на площади 552,7 гектаров.

Всего в этом году предстоит провести рубки ухода на площади две тысячи гектаров. Работы уже провели на территориях Звенигородского, Истринского, Луховицкого и Наро-Фоминского лесничеств.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».