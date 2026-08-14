Центральный тепловой пункт в Ногинске отремонтируют к 2027 году

Капитальный ремонт ЦТП‑2 котельной «Огородная» на улице Рогожской, дом 97, продолжается в Ногинске. Комплекс мероприятий направлен на повышение надежности теплоснабжения и улучшение технического состояния объекта.

На площадке выполняется широкий спектр работ. Специалисты занимаются обваркой и сборкой узлов трубопроводов — в том числе для насосной группы и по линиям Т11 и Т22, ведут монтаж обвязки теплообменников и насосов, а также прокладку трубопровода. Отдельное внимание уделено электрохозяйству: проведена замена вводно‑распределительного устройства (ВРУ).

Параллельно ведутся строительно‑отделочные и кровельные работы. В помещениях ЦТП‑2 выполняется штукатурка потолка и окраска внутренних стен, потолок дополнительно обработан антисептиком. Идет ремонт перекрытия бытовых помещений. На кровле устроена стяжка, выполнена гидроизоляция парапетов.

Отмечается, что работы ведутся в соответствии с графиком — отставания по календарному плану нет. Завершить капитальный ремонт планируется к 2027 году.