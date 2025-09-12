Центральный стадион открыли после капитального ремонта в Волоколамске

Торжественное открытие главной спортивной арены Волоколамска состоялось 12 сентября. На обновленном стадионе прошел первый товарищеский матч по футболу.

После реконструкции на территории появились площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола и комплекса ГТО, новые трибуны и современные раздевалки. Новое футбольное поле с искусственным покрытием, соответствующее современным стандартам, позволит принимать соревнования высокого уровня и станет базой для тренировок спортсменов Волоколамского округа.

Работы по модернизации стадиона провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Глава Волоколамского округа Наталья Козлова поблагодарила губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за поддержку и помощь в реализации этого проекта.

«Сегодня Волоколамск получил современный спортивный комплекс, которым мы можем гордиться», — отметила руководитель муниципалитета.