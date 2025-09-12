Центральный стадион открыли после капитального ремонта в Волоколамске

Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского округа

Торжественное открытие главной спортивной арены Волоколамска состоялось 12 сентября. На обновленном стадионе прошел первый товарищеский матч по футболу.

После реконструкции на территории появились площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола и комплекса ГТО, новые трибуны и современные раздевалки. Новое футбольное поле с искусственным покрытием, соответствующее современным стандартам, позволит принимать соревнования высокого уровня и станет базой для тренировок спортсменов Волоколамского округа.

Работы по модернизации стадиона провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Глава Волоколамского округа Наталья Козлова поблагодарила губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за поддержку и помощь в реализации этого проекта.

«Сегодня Волоколамск получил современный спортивный комплекс, которым мы можем гордиться», — отметила руководитель муниципалитета.

