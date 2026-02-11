Центральный проезд в Протвине очистили от снега

В Протвине коммунальные службы перешли к активной фазе расширения пешеходных зон. Одной из приоритетных точек работы стал Центральный проезд, где еще вчера жителям приходилось преодолевать сугробы по узким протоптанным тропинкам. Сейчас здесь развернулась настоящая битва со снежной стихией.

Главным героем дня стал маневренный мини-погрузчик. Благодаря своим компактным размерам, техника методично «пробивает» путь там, где крупным машинам не пройти.

«То, что раньше было узкой полоской льда, превращается в полноценный тротуар, по которому могут свободно разойтись два человека или проехать детская коляска. Однако техника — это лишь половина успеха. Следом за мини-погрузчиком движется бригада дорожных рабочих. Ручной труд здесь незаменим: с лопатами в руках зачищаем края, выравниваем поверхность и убираем остатки наледи в тех местах, куда не дотянулся ковш», — сообщили специалисты.

Подобные работы по приведению тротуаров в нормативное состояние продолжатся по всему округу, обеспечивая беспрепятственный доступ к социально значимым объектам.