Центральный пляж в Солнечногорске подготовят к летнему сезону

В Солнечногорске подходят к концу работы по подготовке набережной к купальному сезону. 28 мая на центральный пляж завезли около 60 тонн песка.

Специалисты взяли пробы песка и отправили их на микробиологический анализ, чтобы убедиться в отсутствии патогенных микроорганизмов. Результаты будут готовы в течение недели.

Также ведутся работы по благоустройству зон отдыха: красят лежаки, ремонтируют кабинки для переодевания и другое.

«С 1 июня у нас уже будет выставлен спасательный пост и будут дежурить спасатели. Безопасность и комфорт отдыхающих — наш главный приоритет», — отметила директор МБУК «Парки Солнечногорья» Елена Дорошенко.

Ранее на озере Сенеж были проведены работы по расчистке дна на площади 4 тысячи квадратных метров. В парке подготовили площадку для пляжного волейбола. Кроме того, по берегам водохранилища разместили информационные таблички о запрете купания в несанкционированных местах.