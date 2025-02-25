Центральный парк в Зарайске опубликовал афишу мероприятий на Масленицу

В социальных сетях Зарайского центрального парка культуры и отдыха появилась афиша встреч и праздничных событий в последнюю зимнюю неделю, которые пройдут в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Для жителей и гостей округа подготовили культурные и спортивные активности, которые завершатся масленичными гуляньями.

Гостей парка 25, 26, 28 февраля и 1 марта ждут на спортивных играх, конкурсах и эстафетах в детской оздоровительно-спортивной программе «А ну-ка все вместе». Также в планах организаторов провести семейный вечер в резиденции Деда Мороза с настольными играми и видеопоказами.

Для семей с детьми запланирована анимационная программа. Все желающие смогут принять участие в тематическом мастер-классе «Вестники весны». Народные гулянья «Солнечная Масленица» пройдут в парке 2 марта. Начало — в 12:00.

Организаторы отметили, что при изменении погодных условий возможны корректировки даты и времени проведения мероприятий.

«Рекомендуем перед посещением уточнить информацию о предстоящих событиях в социальных сетях парка», — сообщили в парке.