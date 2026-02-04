Центральный парк в Щелкове благоустроят к октябрю

Центральный парк в Щелкове продолжают приводить в порядок. Он полностью преобразиться к октябрю. Там появятся пешеходные тропинки. велодорожки, места для занятий спортом и многое другое.

Благоустройство парка охватит все ключевые зоны. Для жителей создадут многофункциональное пространство для отдыха. Там установят детскую и спортивную площадки, велодорожку, место для проведения мастер-классов, зоны выгула собак и пикников. В парке появится пляж, пирс и служебные здания.

На территории обустроят три пешеходных маршрута: прогулочный вдоль реки Клязьма, двухстороннюю велодорожку и лесную тропу, ведущую к ФОК.

Архитектурная концепция парка вдохновлена авиационно-космической историей города.

«Изгибы аллей, напоминающие воздушные петли, и тематическое оформление фасадов будут отсылать к наследию летчиков-испытателей и космонавтов. Сердцем парка станет протяженная набережная с местами для отдыха и лодочной станцией», — рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья.