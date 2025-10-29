Центральный парк в Щелкове благоустроят к концу 2026 года

Городской парк продолжают благоустраивать в Щелкове. Там появятся комфортные места отдыха, детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак и детский автогородок для изучения правил дорожного движения.

Благоустройство проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он направлен на создание качественных общественных пространств. Работы планируют завершить до конца следующего года.

Важным этапом благоустройства стало преображение центральной аллеи. Там уложили декоративную плитку, устойчивую к изменениям погоды. Там создали сеть тропинок, обустроили места отдыха со скамейками и кустарниками.

В парке будет работать спортивная зона с тренажерами, качели с подсветкой, велодорожки, детская игровая зона и площадки для выгула собак. На территории установят систему освещения и проведут озеленение.