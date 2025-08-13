Центральный парк в Пушкино занял 5 место по посещаемости в Подмосковье

Центральный парк в подмосковном Пушкино занял пятое место по посещаемости летом. За первые два месяца сезона в нем побывали более 340 тысяч человек, а с начала августа — более 62 тысяч, рассказали в Минблагоустройства МО.

Территория парка оборудована зонами для прогулок, детскими площадками и спортивными объектами. Амфитеатр служит местом для концертов и фестивалей. Каждую неделю парк зовет гостей на мастер-классы, занятия йогой и танцевальные тренировки.

13 августа жителей и гостей округа ждут на передвижную библиотеку с 13:00 до 14:00. Вечером с 18:00 до 21:00 любители шахмат смогут испытать свои силы в интеллектуальной игре и погрузиться в приятную атмосферу общения.

Следующий день, 14 августа, подарит детям и взрослым захватывающее шоу мыльных пузырей с 13:20 до 14:00.

15 августа с 13:00 до 14:00 состоится занятие по зумбе — веселое и энергичное мероприятие фитнес-программы, которое позволит поднять настроение и зарядиться положительными эмоциями.