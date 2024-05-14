Центральный парк в Пушкино вошел в топ-5 по посещаемости в Подмосковье на прошлой неделе | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 15:31 Центральный парк в Пушкино вошел в топ-5 по посещаемости в Подмосковье на прошлой неделе Парк в Пушкино вошел в топ-5 по посещаемости с 6 по 12 мая Министерство благоустройства Московской области

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Центральный парк в городском округе Пушкино с 6 по 12 мая посетили 52 тысячи человек. С этим результатом он оказался на втором месте по посещаемости в Подмосковье среди других мест культуры и отдыха.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, в парке расположена оборудованная детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы.

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Занятие по душе найдет себе каждый посетитель парка, ведь в нем помимо живописных дорожек, уютных скамеек, также установлены шахматные и теннисные столы с амфитеатрами и трибунами.

А для комфорта и безопасности отдыхающих, в парке работает современная система видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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