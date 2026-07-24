Центральный парк в Мытищах откроется после благоустройства в 2027 году

В Мытищах продолжается масштабное обновление Центрального парка площадью 13,2 гектара. Его планируют открыть в следующем году, сообщили в региональном министерсвте благоустройства.

В парке появятся удобные пешеходные маршруты, современное освещение, системы видеонаблюдения и оповещения. Там установят садово-парковое оборудование, детские и спортивные площадки, информационные стенды. Особый акцент сделан на создании арт-объектов, которые придадут парку уникальный облик. Также будут обустроены навесы, трибуны, перголы, входная группа, подпорные стены, лестницы и системы озеленения.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: планировка территории, демонтаж старых конструкций и выемка грунта. Бригады монтируют садовый борт, обустраивают подстилающие и выравнивающие слои, устанавливают закладные детали и свайное поле для обеспечения надежности всех конструкций.

Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».