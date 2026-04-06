Центральный парк Ногинска проведет неделю мероприятий ко Дню космонавтики

Космическая неделя ожидается в Богородских парках. На предстоящей неделе в понедельник и среду в павильоне Центрального парка в 17:00 состоятся занятия по основам живописи и классической скульптуры.

Во вторник и четверг там же в 17:00 пройдут тренировки по спортивно-бальным танцам вместе с любительским объединением «Танцы Голд».

Во вторник юных гостей Центрального парка пригласят отправиться в путешествие по галактике: в 16:00 пройдет конкурс рисунков «Млечный путь», а в 16:30 — творческий мастер-класс «Солнечная система».

Пятница станет днем северной ходьбы. Старт состоится в 11:00 в Глуховском парке и в 13:00 в Центральном.

В субботу в Центральном парке проведут фестиваль космических чудес. С 12:00 начнутся тематические активности для детей и взрослых: интерактивная программа «Путешествие по Млечному пути» в 12:00; творческая мастерская «Космическая галактика» в 13:00; познавательная программа «Вклад Богородского края в развитие авиации и космонавтики» в 14:00.

В этот же день парки Глуховский, «Липовая аллея» и «Роща» приглашают на регулярные игровые, творческие и спортивные программы для детей.

В воскресенье, в праздник Светлой Пасхи, парки «Роща», «Липовая аллея», Центральный и Глуховский ждут всех на тематические детские игровые программы и пасхальные творческие мастер-классы. Начало в 12:00.