Центральный парк Ногинска отметил 149-летие | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 20:12 Центральный парк Ногинска отметил 149-летие Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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Центральному парку Ногинска исполнилось 149 лет. На сегодняшний день он является центром притяжения для всех жителей района, предлагая обширную программу развлечений для детей, множество аттракционов и проведение крупных праздничных событий.

Парк заложен в 1875 году в сосновом лесу по инициативе городской думы и при финансовой поддержке местных фабрикантов из Богородска. Для него выбрали территорию Верхнее Корякино, отчего его зачастую называли Корякинским парком.

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В период с 1907 по 1912 год здесь выступал любительский театр из Глуховского клуба под названием «Театр приказчиков», а также пели знаменитый оперный и камерный певец Федор Шаляпин и выступали преподаватели и артисты из Московских художественных Академических театров.

В 50–60-е годы XX века парк огородили, и здесь появились первые советские аттракционы, включая «Лодочки». Со временем парк все больше улучшался.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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