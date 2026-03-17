Центральный парк Ногинска опубликовал программу мероприятий на неделю

18 марта будет отмечаться День воссоединения Крыма с Россией. В Центральном парке Ногинска состоится праздничное мероприятие «Крымская весна».

В рамках праздника юные посетители смогут поучаствовать в творческом мастер-классе «Мы вместе!», который пройдет в камерном зале в 17:30. А в 18:30 на сцену выйдут артисты Богородского округа, которые исполнят самые красивые песни о России, Родине, единстве.

Также среду в 17:00 в павильоне Центрального парка пройдут занятия по основам живописи и классической скульптуры. А во вторник и четверг там же и в то же время состоятся тренировки по спортивно-бальным танцам для людей элегантного возраста.

В пятницу в Глуховском парке в 11:00, а в Центральном в 13:00 состоятся занятия северной ходьбой. В субботу в 9:00 движение «5 верст» приглашает всех желающих присоединиться к легкоатлетическому забегу в Центральном парке. А в 10:00 и 11:00 в камерном зале пройдут тренировки по нейрофитнесу.

В 12:00 парки «Роща», «Липовая аллея», Глуховский и Центральный приглашают на детские регулярные мероприятия выходного дня.

Воскресный день в Центральном, Глуховском парках, «Роще» и «Липовой аллее» также начнется в 12:00 с детских программ системного расписания.

Неделя завершится сольным концертом Елены Мамаевой «Новый день» в рамках литературно-музыкального проекта «АРТ гостиная». Начало в 16:00 в камерном зале Центрального парка. Вход бесплатный.