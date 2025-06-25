Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Королеве в 2026 году

Жители Королева определили объекты для благоустройства в ходе всероссийского голосования, которое проходило с 21 апреля по 12 июня. В опросе приняли участие около 21 тысячи горожан.

Желающие могли проголосовать за шесть территорий. Лидером стал Центральный городской парк культуры и отдыха, набравший 11,5 тысячи голосов. Второе место занял сквер Ветеранов труда (3,1 тысячи голосов), третье — зона возле дома № 2 на улице Трудовой (2,2 тысячи голосов).

Бульварная часть проспекта Королева и Старый парк получили примерно равное количество голосов — 1593 и 1541 соответственно. Еще 923 голоса набрал сквер в микрорайоне Текстильщик.

Победившую территорию благоустроят в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Принять участие в голосовании могли жители от 14 лет через специальный портал. Всего в Московской области в опросе приняли участие свыше 777 тысяч человек.

В последние годы в Королеве уже преобразили несколько значимых общественных пространств: сквер имени Лизы Чайкиной, парк Усадьбы А. Н. Крафта, а также скверы Тенистый, имени академика Бруя и имени Ленина в микрорайоне Юбилейный.