Центральный парк благоустроят в Щелкове

В Центральном парке начались работы по масштабному обновлению, которое превратит его в многофункциональную зеленую зону для отдыха и спорта. На территории общественного пространства полным ходом идет создание зеленой зоны.

Строительные бригады приступили к активной фазе реконструкции: рабочие демонтируют старые постройки, снимают изношенные слои асфальта и тротуарной плитки, освобождая место для будущего преобразования и готовясь к новым этапам реализации проекта.

Следующий этап работ предусматривает подготовку фундаментов для возведения детских и спортивных площадок, предназначенных для времяпровождения семей с детьми и занятий фитнесом на свежем воздухе. Наряду с этим подрядчик утрамбовывает песок, создавая основу для последующего монтажа новых пешеходных и велосипедных дорожек.

Особое внимание в ходе реконструкции уделяется сохранению природных ресурсов парка. Специалисты позаботились о защите деревьев, установив вокруг них специальные деревянные панели, обеспечивающие безопасность насаждений во время проводимых работ и проезда тяжелой строительной техники. Подрядчику предстоит благоустроить территорию площадью 15,5 гектара. Завершить все работы планируют к концу ноября 2026 года.