Центральный парк Балашихи стал местом съемок крупного кинопроекта

На скейт-площадке в «Пехорке» сняли одну из сцен многосерийного художественного фильма «Отделение». По сюжету у героев медицинской мелодрамы в этом месте прошло свидание.

Кинокартина погрузит зрителей в личную жизнь и работу врачей. История разворачивается вокруг Даши, которая готовится возглавить отделение женской клиники. Но планам не суждено сбыться: должность получает ее мать, с которой она не общалась десять лет. Теперь они работают бок о бок — спасают пациентов и пытаются справиться с семейными обидами.

Пока между матерью и дочерью растет напряжение, в клинике кипит жизнь: врачи заводят служебные романы, строят отношения, переживают ночные дежурства и кризисы. Каждый день — новые пациенты, а вместе с тем шанс помочь им и справиться с собственными проблемами.

Главные роли исполняют звезды российского кино Виктория Толстоганова, Михаил Тройник, Ангелина Поплавская, а также Юлия Топольницкая и Анатолий Кот. Проектом руководит режиссер Сергей Знаменский — автор популярных проектов «Ивановы-Ивановы» и «Семейка».

Сериал «Отделение» покажут в одном из популярных российских онлайн-кинотеатров.