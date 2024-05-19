Центральный НИИ точного машиностроения в Подольске отметил юбилей | 360°

Подмосковье 19 мая 2024, 19:05 Центральный НИИ точного машиностроения в Подольске отметил юбилей Телеканал «360»

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Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске отметил свое 80-летие. Предприятие занимается разработкой и производством вооружения и военной техники.

Специалисты института создали более 150 видов оружия, которые переданы на вооружение армии и полиции. В институте трудятся ученые, инженеры и испытатели.

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С 2022 года он является постоянным участником форума «Армия». На последнем форуме предприятие представило новую разработку — артиллерийскую установку «Лотос», способную использовать различные виды боеприпасов и выполнять разнообразные военные задачи.

В институте работает около тысячи человек, многие из которых трудятся здесь уже много лет. Помимо грамот и благодарностей, ежегодно на предприятии присваиваются звания заслуженного работника предприятия.

Среди тех, кому присвоили звание заслуженного работника, — главный специалист отдела, разрабатывавшего знаменитую «Нону», Игорь Александрович Горяйнов.

«НОНА» — это самоходное артиллерийское орудие, предназначенное для уничтожения вражеской техники и живой силы. Орудие успешно использовалось в различных конфликтах.

На смену «Ноне» специалисты института разработали самоходное артиллерийское орудие «Лотос», впервые представленное на военном форуме в 2017 году. Оно также предназначено для нанесения ударов по вражеским целям, но обладает более современными характеристиками. Оба орудия играют важную роль в обороне России.

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