Центральный купол установили на Никольском храме в Подольске
Строительная готовность Никольского храма в подольских Кузнечиках превысила 50%. Недавно установили центральный купол диаметром более 11 и высотой почти восемь метров. Вскоре его окружат четыре малые звонницы.
Параллельно ведут работы на фасаде, монтируют лестницы, пандусы у главного входа и декоративные элементы, которые придадут храму выразительный архитектурный облик. После завершения строительства в храме разместят старинную икону небесного покровителя Николая Чудотворца, в честь которого он назван.
«Возобновить возведение святыни удалось благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона. Планируем завершить работы уже в конце 2025 года», — рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
После возведения храма на площади Защитников Отечества перейдут к обустройству пространства вокруг.