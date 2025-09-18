Центральный купол установили на Никольском храме в Подольске

Пресс-служба г. о. Подольск

Фото: Пресс-служба г. о. Подольск

Строительная готовность Никольского храма в подольских Кузнечиках превысила 50%. Недавно установили центральный купол диаметром более 11 и высотой почти восемь метров. Вскоре его окружат четыре малые звонницы.

Параллельно ведут работы на фасаде, монтируют лестницы, пандусы у главного входа и декоративные элементы, которые придадут храму выразительный архитектурный облик. После завершения строительства в храме разместят старинную икону небесного покровителя Николая Чудотворца, в честь которого он назван.

«Возобновить возведение святыни удалось благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона. Планируем завершить работы уже в конце 2025 года», — рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

После возведения храма на площади Защитников Отечества перейдут к обустройству пространства вокруг.